Пьяный житель Ленобласти угнал автомобиль у своей матери

СЕГОДНЯ 09:30 2019-12-27T09:30:27+03:00

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В Ленинградской области на 34-летнего жителя Гатчинского района полицейские завели уголовное дело за угон автомобиля своей матери. Мужчина взял по-тихому ключи от машины, чтобы покататься. Однако женщина не простила своему сыну, что он забрал транспортное средство без разрешения и решила обратиться в правоохранительные органы.

- В четверг, 26 декабря, в полицию Гатчинского района поступило заявление 54-летней женщины, которая сообщила, что ее 34-летний сын взял ключи от принадлежащего ей автомобиля «Хундай Солярис» и уехал в неизвестном направлении, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители записали номер машины и приметы «блудного сына». Около 3 часов ночи в деревне Парицы Гатчинского района у дома 94 по улице Большой полицейские увидели указанный автомобиль. Остановив его, внутри обнаружили и пропавшего сына, который находился в очень нетрезвом состоянии.

За разъезды на машине матери без спроса на мужчину завели уголовное дело за неправомерное завладение транспортным средством. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU