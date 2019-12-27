2019-12-27T10:39:40+03:00
Общество

Петербург накроет холодный край циклонического вихря: в городе прохладно и сыро

В пятницу горожан ждет мокрый снег с дождем и туманом
Петр КИБЕР
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С 27 декабря в Петербург придет похолодание.С 27 декабря в Петербург придет похолодание.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге туманно. Из-за белой пелены не видно башни «Лахта Центра» и других доминант. Вместе с туманом над городом собрались дождевые тучи, которые принесли неприятную морось и мокрый снег. Именно такая погода ждет Северную столице в пятницу.

- 27 декабря в Петербурге ожидается облачная погода. Местами снег и мокрый снег. Ветер слабый и умеренный, северных направлений. Температура в течение суток 0...-2 градуса, на дорогах гололедица, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Причиной сырости и холода стал холодный край циклонического вихря, который завис над городом.

Зато похолодание дает шанс петербуржцам на небольшой морозец в новогоднюю ночь. С 27 декабря в городе начнется обещанное синоптиками похолодание. Уже в субботу столбик термометра опустится до -4 градусов. Пойдет небольшой снег, на дорогах образуется гололедица.

Сохранится такая же погода и на воскресенье. 29 декабря ночью будет до -10, днем от 0 до -2 градусов. Преимущественно без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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