2019-12-27T11:00:15+03:00
Происшествия

Движение трамваев встало из-за ДТП в Кировском районе Петербурга

На улице Трефолева собирается пробка в обе стороны
Лилия КОЗЛОВА
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Движение трамваев встало из-за ДТП в Кировском районе ПетербургаДвижение трамваев встало из-за ДТП в Кировском районе ПетербургаФото: СОЦСЕТИ
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Жителям Кировского района Петербурга, которые добираются на работу и учебу на общественном транспорте, придется позабыть о трамваях. Около 8 часов утра в пятницу, 27 декабря, на улице Трефолева полностью остановилось движение транспорта в обе стороны. Причиной стала авария, перекрывшая пути.

- Впервые за долгое время там не было автомобильной пробки, - заметил петербуржец. – Трамваи заняли рельсы и поэтому машины не разворачивались по ним и не пытались протиснуться перед светофором, - рассказал местный житель.

По предварительным данным, удар автомобилей вышел не сильный, поэтому пострадавших в результате ДТП нет. На место прибыли инспекторы дорожной полиции, чтобы разобраться в причинах аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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