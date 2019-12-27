В Красном Селе молодежь угнала «Нексию» и врезалась на ней в микроавтобус

СЕГОДНЯ 11:13 2019-12-27T11:13:35+03:00

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Полиция Красносельского района ищет злодеев, которые угнали у жителя Красного Села «Дэу Нексию», а потом на ней врезались в мироавтобус «Форд». Сами угонщики сбежали с места ДТП, а хозяин пошел писать заявление в отделение.

- 26 декабря в полицию обратился гражданин 1954 года рождения, с заявлением что неизвестный злоумышленник совершил хищение его автомобиля «Деу Нексия», который был оставлен у дома в заведенном состоянии с ключами в замке зажигания, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как пишут в соцсетях местные жители, одинокую машину заприметила ничем не занятая и не совсем трезвая молодежь. Парни решили покататься. Они накрутили несколько кругов на парковке супермаркета, а потом рванули гонять по улицам. Но далеко не уехали по причине не совсем трезвого состояния - «Нексия» на полном ходу влетела в припаркованный микроавтобус. При этом водитель пробил головой лобовое стекло.

Позднее выяснилось, что за рулем угнанной машины сидел 26-летний местный житель, который был пьян. Молодой человек сбежал с места ДТП, но потом был задержан. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

ИСТОЧНИК KP.RU