2019-12-27T11:46:58+03:00
Общество

В Петербурге ищут школьницу с косоглазием, наколкой и в куртке с оленями

Ученица 7 класса ушла из дома 25 декабря и до настоящего времени не вернулась
Петр КИБЕР
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В Петербурге ищут пропавшую школьницу в куртке с оленями.В Петербурге ищут пропавшую школьницу в куртке с оленями.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Полицейские Красносельского района ищут 15-летнюю школьницу, которая днем в минувшую среду ушла из дома на улице Пограничника Гарькавого и до сих пор не вернулась. С заявлением о пропаже дочери обратилась ее мать.

- 25 декабря в 17:00 поступило заявление от женщины 1984 года рождения с сообщением о том, что в 15:30 того же дня пропала ее дочь, ученица 7 класса школы номер 167, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Известно, что ребенок не самый простой и из дома она уходит не первый раз. Девушка состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Пропавшей на вид 16 лет, рост около 160-170 сантиметров, телосложение обычное, волосы русые, собраны в хвост.

Из особых примет: косоглазие левого глаза, татуировка в виде сердечка между большим и указательным пальцами на левой кисти. Была одета в куртку с оленями и меховым воротником, синие джинсы и темные сапоги.

Всем, кто видел пропавшую, необходимо обращаться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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