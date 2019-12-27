2019-12-27T12:20:53+03:00
Общество

Черный дым из котельной закоптил Невский район в Петербурге

Темный шлейф растянулся на десятки метров над городом [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Черный дым из котельной закоптил небо в Невском районе ПетербургаЧерный дым из котельной закоптил небо в Невском районе ПетербургаФото: СОЦСЕТИ
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Петербург накрыло темнотой. В пятницу, 27 декабря, жители города заметили, как из котельной на улице Ванеева в Невском районе валит черный дым. Грязный шлейф закоптил все небо над районом, погрузив Северную столицу во тьму. Горожане обеспокоенно смотрят на трубы, удивляясь такому объему и цвету дыма.

- Какой-то кошмар, - возмутились петербуржцы в социальных сетях. – Как будто покрышки жгут.

Другие горожане пояснили, что при похолоданиях иногда для большего тепла на котельных в печи подают мазут вместо газа. Из-за этого над городом и появился черный дым.

Часть горожан больше возмутил не цвет дыма из труб, а сам факт активной растопки печей.

- Они топят так, будто на улице минус 15, а не плюс 5 градусов. А потом за это еще платить, - жалуются петербуржцы.

Надо отметить, что в Петербурге действительно похолодало. Утром в отдельных районах города можно было заметить небольшой снег. А к вечеру температура воздуха опустится до минус 1 градуса.

Черный дым закоптил небо в Невском районе Петербурга .

ИСТОЧНИК KP.RU

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