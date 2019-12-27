2019-12-27T12:24:33+03:00
Происшествия

Из-за «хлопка» котла отопления в магазине под Гатчиной вынесло окна

Люди при инциденте не пострадали
Петр КИБЕР
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В деревне Мыза под Гатчиной хлопнул котел отопления. Жертв нет.В деревне Мыза под Гатчиной хлопнул котел отопления. Жертв нет.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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На срочный вызов пришлось выезжать утром 27 декабря сотрудникам МЧС из Ленинградской области. Причиной беспокойства стало ЧП в деревне Мыза Гатчинского района, где в одним из местных магазинов «хлопнул» котел отопления.

- Да, наши сотрудники выезжали на место. Хлопок был, но люди не пострадали. Из повреждений - в здании выбило окна, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе областного управления МЧС.

В магазине также начался пожар, но он был быстро потушен. Приехавшие на место полицейские никакого криминального следа пока не обнаружили.

- 27 декабря 2019 года в 11:00 в полицию поступило сообщение о взрыве котла в магазине в деревне Мыза. Установлено, что в подсобном помещении произошел хлопок и котел загорелся. Пожар локализован, пострадавших нет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Несмотря на явно бытовой характер происшествия, полиция все же провидит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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