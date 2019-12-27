2019-12-27T15:58:43+03:00
Общество

В парке «Патриот» ЗВО в Кронштадте появятся водные экскурсии по фортам

Также на территории установят большой светомузыкальный фонтан
Лилия КОЗЛОВА
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Парк "Патриот" ЗВО в Кронштадте ждет масштабное развитие / Фото: Архитектурная мастерская ЮсуповаПарк "Патриот" ЗВО в Кронштадте ждет масштабное развитие / Фото: Архитектурная мастерская Юсупова
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Парк «Патриот» ЗВО, что располагается в петербургском Кронштадте, планируется активно развивать. Сейчас в части экспозиции под открытым небом размещены корабли, глубоководные аппараты и многие другие вещи, относящиеся к Балтийскому флоту. Сейчас планируется установить на его территории светомузыкальный фонтан.

- Это будет масштабное светомузыкальное шоу. Планируем запустить его в 2021-2022 году, - приводит словам директора парка «Патриот» газета «Петербургский дневник».

Фонтан разместится на площадке перед входом, чтобы его было видно со всех точек парка. Он должен будет стать неким навигационным маяком «Патриота».

Также в Доковом Адмиралтействе появятся музейные экспозиции и детские кружки по моделированию, изучению истории и военного дела.

В 2020 году в парке откроются маршруты водных экскурсий на форт «Кроншлот» и «Император Александр I» на специальных кораблях. А следующим шагом станет обустройство Комплекса береговых батарей Кронштадтской крепости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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