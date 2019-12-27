2019-12-27T16:00:56+03:00
Происшествия

В коммуналке на Фонтанке жена поругалась с мужем и ткнула его ножницами в бок

Мужчину отправили в больницу, супругу - в полицию
Петр КИБЕР
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Петербурженка едва не убила мужа ножницами во время ссоры.Петербурженка едва не убила мужа ножницами во время ссоры.Фото: Ирина ПОТЕРЯ
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До десяти лет тюрьмы грозит петербурженке, которая в пылу ссоры ткнула своего мужа ножницами в бок. А потом еще и в живот. В итоге мужчина получил два проникающих ранения и отправился на больничную койку, а его жену увезла полиция.

- В 04:20 26 декабря из Мариинской больницы поступила телефонограмма о том, что из своей комнаты в коммунальной квартире с колото-резаными ранами живота и грудной клетки, в удовлетворительном состоянии госпитализирован мужчина 1972 года рождения, - сообщает источник в правоохранительных органах.

На указанный адрес выдвинулись оперативники, которые нашли на месте происшествия 49-летнюю уроженку Саранска, проживающую в Петербурге без прописки. Она призналась, что нанесла мужу два удара ножницами в пылу внезапной вспыхнувшей ссоры.

Полицейские женщину задержали. В отношении нее заведено головное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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