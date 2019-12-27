В коммуналке на Фонтанке жена поругалась с мужем и ткнула его ножницами в бок
До десяти лет тюрьмы грозит петербурженке, которая в пылу ссоры ткнула своего мужа ножницами в бок. А потом еще и в живот. В итоге мужчина получил два проникающих ранения и отправился на больничную койку, а его жену увезла полиция.
- В 04:20 26 декабря из Мариинской больницы поступила телефонограмма о том, что из своей комнаты в коммунальной квартире с колото-резаными ранами живота и грудной клетки, в удовлетворительном состоянии госпитализирован мужчина 1972 года рождения, - сообщает источник в правоохранительных органах.
На указанный адрес выдвинулись оперативники, которые нашли на месте происшествия 49-летнюю уроженку Саранска, проживающую в Петербурге без прописки. Она призналась, что нанесла мужу два удара ножницами в пылу внезапной вспыхнувшей ссоры.
Полицейские женщину задержали. В отношении нее заведено головное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
ИСТОЧНИК KP.RU