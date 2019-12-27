Петербургская зоозащитница рассказала, как бороться с уличными фотографами с дикими животными

СЕГОДНЯ 16:31 2019-12-27T16:31:15+03:00

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В Петербурге комитет по природопользованию начал активно бороться с уличными фотографами, предлагающими сделать снимок с дикими животными и птицами за деньги. Всех нарушителей ждут штрафы. О том, как они повлияют на этот «бизнес», а также какие еще меры стоит предпринять, рассказала зоозащитница Анастасия Комагина.

- Штрафы должны быть внушительные, а не 500 рублей, так как фотографы держат животных только ради наживы. Это должно стать невыгодным для владельцев зверей. При этом животных необходимо конфисковать, передавать в реабилитационные центры и зоопарки, - приводит слова активистки «Мойка78».

Как правило, животные, с которыми предлагают сфотографироваться на улицах, накачаны психотропными веществами, чтобы они вели себя спокойно. После этих зверей продают неизвестно кому. Поэтому крайне необходимо защитить братьев наших меньших и бороться с людьми, которые на них наживаются.

Проблема таких животных еще в том, что после близкого общения с человеком, они очень привыкают и их уже невозможно вернуть в дикую природу. Их необходимо помещать в специальные заповедники, которых у нас в стране практически нет.

ИСТОЧНИК KP.RU