Метро «Площадь Восстания» встало в человеческой пробке из-за горожан, поехавших за подарками
Последний рабочий день недели и грядущие новогодние праздники приведи к тому, что петербуржцы массово рванули в крупные торговые центры на закупки. В метро они столкнулись с теми, кто мирно возвращался домой после работы. Итогом стал коллапс.
- Вперед за подарками на площадь Восстания. Там в метро можно постоять в человекопробке, - сообщают петербуржцы в паблике «Мегаполис».
На опубликованном фото действительно видна непривычная даже для такой загруженной станции картина. Все подходы, лестницы, переход с «Маяковской» и перрон «Площади Восстания» оказался плотно забит людьми.
Учитывая, что рядом находятся такие крупные торговые комплексы как «Галерея» и «Невский центр», удивительного мало. Но горожанам, которые не планируют застрять в человеческой пробке, лучше отправиться за покупками попозже. Или в другие места.
ИСТОЧНИК KP.RU