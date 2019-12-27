2019-12-27T18:30:54+03:00
Происшествия

Метро «Площадь Восстания» встало в человеческой пробке из-за горожан, поехавших за подарками

Перрон и переход с «Маяковской» оказались полностью забиты пассажирами
Петр КИБЕР
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На "Площади Восстания" собралась пробка из пассажиров. Фото: "Мегаполис".На "Площади Восстания" собралась пробка из пассажиров. Фото: "Мегаполис".
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Последний рабочий день недели и грядущие новогодние праздники приведи к тому, что петербуржцы массово рванули в крупные торговые центры на закупки. В метро они столкнулись с теми, кто мирно возвращался домой после работы. Итогом стал коллапс.

- Вперед за подарками на площадь Восстания. Там в метро можно постоять в человекопробке, - сообщают петербуржцы в паблике «Мегаполис».

На опубликованном фото действительно видна непривычная даже для такой загруженной станции картина. Все подходы, лестницы, переход с «Маяковской» и перрон «Площади Восстания» оказался плотно забит людьми.

Учитывая, что рядом находятся такие крупные торговые комплексы как «Галерея» и «Невский центр», удивительного мало. Но горожанам, которые не планируют застрять в человеческой пробке, лучше отправиться за покупками попозже. Или в другие места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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