На Измайловском проспекте пенсионер на «Ниве» влетел в иномарки и схватил инсульт

СЕГОДНЯ 21:32 2019-12-27T21:32:03+03:00

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27 декабря около 16:30 в Петербурге пенсионер за рулем «Нивы» влетел в два автомобиля. Происшествие произошло возле дома №10 на Измайловском проспекте. 75-летний мужчина по неизвестным причинам не справился с управлением и наехал на припаркованную «Тойоту», а затем отскочил прямо на «Рено». Врачи обнаружили у пострадавшего признаки инсульта.

- Пенсионера срочно госпитализировали в больницу. Причины аварии выясняются в ходе тщательной проверки на месте, - сообщает «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» во «Вконтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Адмиралтейскому району.

Другое ДТП с участием еще одного пенсионера случилось в схожее время на 468-м километре автодороги «Вологда - Новая Ладога». 82-летний мужчина за рулем «Мазды» неправильно выбрал дистанцию и скорость движения и въехал в попутно двигавшийся «Урал» с прицепом. Возможно, причина в мокром асфальте и плохой освещенности дороги. Сейчас пенсионер в больнице в тяжелом состоянии здоровья.

82-летний водитель "Мазды" отправился сейчас находится в тяжелом состоянии. Фото: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU