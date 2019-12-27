В доме на набережной Фонтанки вспыхнула комната в коммуналке

СЕГОДНЯ 21:50 2019-12-27T21:50:33+03:00

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Вечером 27 декабря в доме №127 на набережной Фонтанки загорелась комната в коммунальной квартире на пятом этаже. Сообщение о пожаре поступило спасателям МЧС в 19:47. Жильцам восьмикомнатной коммуналки было о чем паниковать – огонь грозился перекинуться на коридор. Прибывшие пожарные начали оперативную эвакуацию четырех человек. Чуть погодя, спасатели оценили ситуацию лучше и от греха подальше отправили на улицу еще 7 человек с этажей выше.

- Пожар ликвидировали в 20:10. В итоге в восьмикомнатной коммунальной квартире выгорела комната площадью 25 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Сведения о пострадавших к пожарным не поступали. Огонь тушили 4 единицы техники и 17 человек из личного состава МЧС. Неизвестно, была ли жилой выгоревшая комната. Сейчас соседям погорельца придется терпеть запах гари и как-то уживаться с последствиями пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU