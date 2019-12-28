2019-12-28T10:09:46+03:00
Происшествия

На «проклятом» перекрестке Славы и Бухарестской микроавтобус столкнулся с такси

Всего в ДТП пострадали пять машин
Петр КИБЕР
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На проспекте Славы произошло массовое ДТП. Фото: vk.com/spb_todayНа проспекте Славы произошло массовое ДТП. Фото: vk.com/spb_today
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Массовое ДТП произошло рано утром 28 декабря на пересечении проспекта Славы и Бухарестской улицы. Здесь, около 7:00 столкнулись микроавтобус «Фольксваген», такси и еще три легковушки. У микроавтобуса от удара отвалилась боковая сдвижная дверь, но в целом пострадало только железо.

- За рулем микроавтобуса заснул водитель, с виду трезвый. Раскидал пять машин, - сообщают очевидцы аварии в соцсетях.

Несмотря на массовость, про предварительным данным, люди в аварии не пострадали. Да и у машин повреждения не критичные. Но местные жители отмечают, что место здесь «нехорошее».

Точные причины аварии установят сотрудники ГИБДД, которые быстро приехали на место происшествия. Возможно, что асфальт был скользким - о гололеде из-за похолодания предупреждали синоптики.

Водителям стоит помнить, что ближайшие два дня в Петербурге и Ленобласти ожидаются ночные заморозки и дороги будут скользкими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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