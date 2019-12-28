2019-12-28T15:21:24+03:00
Происшествия

В Петербурге двое похитили инженера и требовали выкуп

Но отобрали мобильник и отпустили жертву
Петр КИБЕР
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Полицейские ищут похитителей, которые требовали выкуп от инженера.Полицейские ищут похитителей, которые требовали выкуп от инженера.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полиция Кировского района ищет двоих злоумышленников, которые утром пятницы похитили инженера и требовали у него выкуп. Однако не получив денег, отобрали у мужчины мобильник и сбежали.

- В 7:19 27 декабря в полицию поступило сообщение от женщины 1973 года рождения, что ее муж был похищен неизвестными, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Примчавшимся на вызов оперативникам перепуганная петербурженка рассказала, что у их дома мужа ев его собственный джип затолкали двое неизвестных. После чего машина рванула с места.

Впрочем, долго искать мужчину не пришлось. Через час он был найден в соседнем квартале. По счастью целый и невредимый. Полицейским горожанин рассказал, что к нему в машину влезли двое - один кавказец, второго не запомнил, спихнули с водительского кресла на пассажирское и стали требовать возврата денег со счетов фирмы, в которой инженер до октября был гендиректором.

Получив отказ, нападавшие отобрали у потерпевшего телефон и скрылись. Общий ущерб мужчина оценил в восемь тысяч рублей.

Сейчас злодеев ищут. По статье «Грабеж» им грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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