В Петербурге на Туристской улице электричка насмерть сбила мужчину

СЕГОДНЯ 09:30 2019-12-29T09:32:12+03:00

Предварительно, он был в наушниках и не услышал сигнал машиниста

Изменить размер текста: A A

Авария с участием электрички произошла в Петербурге на Туристской улице. Мужчина средних лет переходил железнодорожные пути, когда по неизвестным причинам не увидел и не услышал звук приближающегося состава.

- На переходе на Туристской улице электричка сбила человека. Умер, - сообщают очевидцы.

Авария, к слову, произошла вечером. Электричка светила фарами. Но, по одной из версий, мужчина был в наушниках - слушал музыку или разговаривал по телефону.

- Когда-нибудь люди перестанут переходить пути на красный свет, - пишет житель Петербурга Никита. - Или начнут снимать наушники при переходе путей. Или хотя бы будут смотреть по сторонам.

Другие горожане предположили, что мужчина споткнулся и упал, не успев встать. К слову, это не первая авария в этом месте. По мнению местных жителей, здесь нужно установить наземный или подземный переход.

Сейчас следователи по факту смерти мужчины проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU