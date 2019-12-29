В Ленобласти за ночь сразу две женщины изрезали ножом своих любовников

СЕГОДНЯ 12:06 2019-12-29T12:08:07+03:00

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В Ленинградской области полицейские разбираются сразу в двух нападениях женщин с ножом на своих мужчин. Первая ссора произошла в Кировском районе. В селе Путилово в доме на улице Дорофеева 43-летняя обработчица птиц с местной фабрики поругалась со своим 38-летним любовником-иностранцем. Дама схватила нож и ударила сожителя.

- В полицию обратилась дочь нападавшей, которая рассказала, что во время ссоры после совместного распития спиртных напитков, мать ударила ножом сожителя, - рассказывают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - Пострадавший с непроникающим ножевым ранением передней брюшной стенки в состоянии средней тяжести, госпитализирован. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Второе ЧП произошло Выборге. Там задержана 38-летняя женщина для разбирательства.

- В полицию поступила телефонограмма, что из своей квартиры в доме по улице Шестакова с проникающей колото-резаной раной живота в состоянии средней тяжести госпитализирован 40-летний мужчина, - поясняют в полиции. - По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU