В Бокситогорске 20-летний парень изнасиловал 59-летнюю работницу больницы

СЕГОДНЯ 12:24 2019-12-29T12:26:37+03:00

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Необычное и дерзкое преступление произошло в Бокситогорске. 59-летняя сотрудница местной больницы ранним утром шла по частному сектору «Крутик», когда между улицами на нее напал молодой парень. Преступник изнасиловал даму и забрал у нее тысячу рублей, после чего скрылся.

- Женщина сразу же обратилась в правоохранительные органы с заявлением, - пояснил источник "КП-Петербург". - Дама уже опрошена. Нападавший подошел к медику, закрыл ей одной рукой рот, другой - схватил за волосы. Отвел за гаражи. Там и совершил надругательство.

Предполагаемым преступником, предварительно, оказался 20-летний местный житель. Он небольшого роста, был одет в темную одежду. Сейчас его ищут сотрудники полиции. Силовики уже назначили ряд экспертиз.

Известно, что пострадавшая опытный врач, руководитель одного из отделений городской больницы.

Сам же предполагаемый насильник ранее привлекался к уголовной ответственности, но судим не был.

ИСТОЧНИК KP.RU