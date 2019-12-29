2019-12-29T18:25:21+03:00
Общество

«Давка, хаос, очереди и мусор с коробками»: Петербуржец показал, что творится в магазинах Spar перед их закрытием

В магазинах проходит ликвидация всех товаров
Роман ЛЯЛИН
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В магазинах настоящая разруха Фото: Алексей ХибинскийВ магазинах настоящая разруха Фото: Алексей Хибинский
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В Петербурге закрытие магазинов Spar и "Семья" выпало на дни перед самым Новым годом. Чтобы успеть все продать, ритейлер объявил массовую ликвидацию. В торговой сети распродают весь товар со скидками. Вместе с предпраздничной истерией покупателей это привело к настоящему хаосу, очередям и давкам.

- Жесть, вы посмотрите, коробки, мусор, все в одну кучу свалено, - записал видео один из петербурдцев. - Алкоголь вместе с игрушками, все лежит вместе. Ценников нет, одни коробки. Очереди, вы посмотрите, какие очереди. Нет, я здесь покупать ничего не буду.

Магазины завалены коробками Фото: Алексей Хибинский

Магазины завалены коробками Фото: Алексей Хибинский

На снятом видео действительно видно разруху, которая творится в магазине Spar. Весь товар свален в одну кучу. Кто-то пьет и ест прямо в магазине, судя по открытым бутылкам. На кассе огромные очереди, в которых не протолкнуться.

На кассах очереди Фото: Алексей Хибинский

На кассах очереди Фото: Алексей Хибинский

Часть товара пострадал во время давок. Сломанные вещи лежат прямо на полу. Таким Spar, судя по всему, запомнится жителям Петербурга. Ранее ритейлер объявил о закрытии своих магазинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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