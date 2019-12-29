По улицам Петербурга гуляют два верблюда, два оленя и один осел

СЕГОДНЯ 18:55 2019-12-29T18:57:07+03:00

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Жители Петербурга в выходные заметили необычных для городских пейзажей животных. В Шушарах по улицам прогуливались два верблюда, два оленя и один осел. К ослу была привязана новогодняя тележка.

- Обычные будни шушарских дворов, - поясняют авторы фото. - По Старорусской улице, 6 по проезжей части прогуливался осел, он вез тележку с человеком. По тому же адресу стояли два верблюда.

Необычные животные гуляли в Шушарах Фото: vk.com/spb_today

Украшением же стали светлые белые молодые олени. Правда, многих горожан такое представление больше возмутило, чем восхитило.

Многие жители не оценили выгул животных Фото: vk.com/spb_today

- Что творите, зачем издеваться над животными, им холодно, - возмущаются жители города.

Выгул животных устроила местная УК Фото: vk.com/spb_today

Авторы фото при этом отметили, что выгул животных - инициатива местной управляющей компании, которая хотела создать праздничное настроение у местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU