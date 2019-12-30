2019-12-30T11:48:39+03:00
Дом. Семья

Новорожденного котенка спасли из узкой вентшахты жилого дома в Петербурге

Зверек провалился в западню, где просидел больше четырех дней [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Маленького котенка спасли из шахты в жилом доме ПетербургаМаленького котенка спасли из шахты в жилом доме ПетербургаФото: принтскрин видео.
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Новогоднее чудо все же существует. В Петербурге бравые волонтеры спасли жизнь маленькому котенку, которому всего пару месяцев от роду. Как рассказали петербуржцы в понедельник, 30 декабря, кроха сидел в западне узкой вентиляционной шахты жилого дома более четырех дней. Как животное оказалось в такой ловушке, не известно. Главное, что жизнь его теперь в безопасности.

- Жительница квартиры на 3-м этаже дома по Бухарестской улице обратили внимание на доносящееся мяуканье из вентиляции в туалете. Сначала они предположили, что это кошка у соседей выше этажом, но жалобное мяуканье продолжалось уже третий день, что вызывало подозрения, - рассказали сотрудники «Кошкиспас».

Когда волонтеры приехали на вызов, то с помощью камеры, опущенной с чердака, на самом дне они увидели маленькое, черное существо, которое постоянно кричало и звало на помощь. Достать через чердак его было невозможно, так как на уровне шестого этажа в шахту вдавался крупный бетонный наплыв, мимо которого камера проходила, а вот чуть более широкий грузик уже нет. Пришлось договариваться с жительницей первого этажа и просить у нее разрешение долбить стену.

Спасали малыша с трудом. К моменту, когда волонтеры сделали для него проход, он уже выбился из сил и не мог сам ничего сделать. Но животное не оставили в беде и достали из западни. Теперь, накануне Нового года, черный малыш обрел новую жизнь и любящих хозяев.

Новорожденного котенка спасли из узкой вентшахты жилого дома в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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