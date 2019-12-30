Под новый год прекратила работу тур компания «Северная Венеция»
Не самый новогодний подарок под праздники получили клиенты петербургской туристической компании «Северная Венеция». 30 декабря фирма объявила о приостановке своей деятельности. С претензиями предложено идти к страховщикам.
- ООО «Туристская компания Северная Венеция» сообщает о приостановке деятельности. По неисполненным договорам обращаться в Департамент урегулирования убытков АО «Страховая компания ГАЙДЕ» по адресу: Санкт-Петербург, ул.Боровая, д.47-Д, - сообщается на сайте туркомпании.
Ответственность туроператора застрахована и убытки клиентам должны быть возмещены.
Отметим, что «Северная Венеция» работала в Петербурге 23 года и считалась одной из старейших компаний в сфере организации туристических поездок. Специализацией были туры по России. Из Северной столицы путешественников возили по Золотому кольцу, в Псков, Новгород и так далее.
ИСТОЧНИК KP.RU