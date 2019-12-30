2019-12-30T13:27:47+03:00
Политика

«Телебонить» стало словом года в политическом языке Петербурга

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров стал самым цитируемым главой законодательных органов России
Лилия КОЗЛОВА
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Словом года в политическом языке Петербурга стало "телебонить"Словом года в политическом языке Петербурга стало "телебонить"Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Порой для привлечения внимания к проблеме на политическом уровне ее деятелям необходимо использовать яркие, запоминающиеся выражения либо слова, для того, чтобы сделать акцент на важных вещах. Так, слово «телебонить», произнесенное председателем Законодательного Собрания Петербурга Вячеславом Макаровым, стало словом года в политическом языке Северной столицы. Своим выражением он упрекнул представителей оппозиции в городском парламенте в том, что они занимаются провокацией гражданского противостояния и призвал не «колыхать ситуацию».

- Вот за этой гранью равнодушия и плывут в одном синонимическом потоке все «загранные» действия: колыхать, полуправдить, половинить, подстрекать, провоцировать, интриговать и раскалывать. Через эти слова мы выходим на смысл слова «телебонить» – настойчиво, как в центрифуге, крутиться в митингах ради митингов, суетиться в протесте ради протеста, - пояснил смысл слова Макаров.

Отметим, что петербургский председатель парламента в октябре 2019 года стал персоной номер один среди самых цитируемых глав законодательных органов субъектов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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