Иван Краско поздравил с Новым годом заключенных женской колонии

СЕГОДНЯ 15:24 2019-12-30T16:39:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый год - время для хорошего настроения, даже если праздник проходит в тюрьме. Каждому заключенному хочется хоть не надолго вырваться из рутины серых дней. А особенно, если это женщины. Так, 30 декабря в Исправительной колонии номер 2 под Петербургом прошел утренник, на который приехал известный актер Иван Иванович Краско.

- Артист стал почетным гостем Общероссийской акции по подведению итогов проведения культурно-массовых мероприятий, спартакиад, соревнований и конкурсов в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы в 2019 году, - сообщает петербургское управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН).

В ходе мероприятия из колонии, расположенной в поселке Саблино, был организован всероссийский телемост, по которому регионы связывались с Москвой. Сначала были названы победители по стране, а потом все перешли к своим делам.

Так Иван Краско принял участие в награждении самых активных участниц культурно-массовых мероприятий и спартакиад в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU