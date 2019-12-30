Милонов раскритиковал возвращение курилок в аэропорт Петербурга

СЕГОДНЯ 18:29 2019-12-30T18:29:55+03:00

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В скором времени в петербургский аэропорт Пулково вернутся специальные курительные комнат. Планируется, что на территориях для международных и внутренних рейсах появятся по два помещения для курильщиков. Однако не все рады этим изменениям. Раскритиковал возвращение курительных комнат петербургский депутат Виталий Милонов.

- Это шаг назад. Безусловно, шаг назад, потому что мы очень долго боролись за то, чтобы эти самые курительные комнаты из аэропортов убрать. Это ведь не борьба с самими курильщиками, и депутаты, принявшие этот закон, допустили слабость, - приводит слова политика «Мойка78».

Милонов считает, что курилка станут источником вони на весь аэропорт. Также депутат уверен, что деньги на эти комнаты лучше потратить на новое табло или дополнительный персонал.

По мнению депутата, курительные комнаты должны быть установлены частными компаниями, а за их посещение с курильщиков бы взималась плата.

ИСТОЧНИК KP.RU