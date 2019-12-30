2019-12-30T19:42:26+03:00
Общество

На пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта построят развязку за 8,2 млрд рублей

Ее требуется сдать не позднее 15 октября 2023 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге построят развязку на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта.В Петербурге построят развязку на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта построят транспортную развязку. Данные о тендере появились на официальном сайте госзакупок. На все про все из городского бюджета выделят почти 8,2 миллиардов рублей. Они уйдут на строительство подъездных дорог, транспортные и пешеходные путепроводы над и под проезжей частью, а также велосипедные дорожки.

- Строительство транспортной развязки необходимо закончить не позднее 15 октября 2023 года. Окончание разработки рабочей документации – не позднее 15 декабря 2020 года, - написано в сведениях закупки.

Сейчас в Смольном ждут компании, которые решат посоревноваться за победу в конкурсе. Заявки перестанут принимать уже 29 января 2020 года. Их окончательно рассмотрят 12 февраля. Добавим, что заказчиком развязки выступает Дирекция транспортного строительства Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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