В Ленобласти спасли двух котов, провалившихся в 14-метровый заброшенный колодец
В садоводческом товариществе Приозерского района нашли двух котов, провалившихся в заброшенный колодец. Узников случайно обнаружили соседи злосчастного участка. Это настоящее предновогоднее чудо, ведь колодец прикрыт досками и ветвями деревьев. Котики истошно мяукали и просили помощи. Прибывшие на место спасатели измерили, что им придется спускаться сразу на 14 метров вниз.
Спасатель рисковала своей жизнью, но все же успешно достала мяукающих пленников. Фото: vk.com/koshkispas
- Мы разглядели уходящий вниз ряд бетонных колец и четыре светящихся глаза на дне. Удалось увидеть ходячего дымчатого кота и лежачего рыжего. Соблюдая все меры предосторожности, волонтер Оля спустилась вниз, - пишут сотрудники «Кошкиспаса» в своей официальной группе во «Вконтакте».
В итоге котики оказались целыми и невредимыми. Их успешно достали из глубокой бетонной ловушки и положили в сумку-переноску. А опасный колодец, к слову, спасатели надежно закрыли досками и деревянными щитами, чтобы туда больше никто не угодил.
ИСТОЧНИК KP.RU