В Ленобласти спасли двух котов, провалившихся в 14-метровый заброшенный колодец

СЕГОДНЯ 22:31 2019-12-30T22:31:15+03:00

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В садоводческом товариществе Приозерского района нашли двух котов, провалившихся в заброшенный колодец. Узников случайно обнаружили соседи злосчастного участка. Это настоящее предновогоднее чудо, ведь колодец прикрыт досками и ветвями деревьев. Котики истошно мяукали и просили помощи. Прибывшие на место спасатели измерили, что им придется спускаться сразу на 14 метров вниз.

Спасатель рисковала своей жизнью, но все же успешно достала мяукающих пленников. Фото: vk.com/koshkispas

- Мы разглядели уходящий вниз ряд бетонных колец и четыре светящихся глаза на дне. Удалось увидеть ходячего дымчатого кота и лежачего рыжего. Соблюдая все меры предосторожности, волонтер Оля спустилась вниз, - пишут сотрудники «Кошкиспаса» в своей официальной группе во «Вконтакте».

В итоге котики оказались целыми и невредимыми. Их успешно достали из глубокой бетонной ловушки и положили в сумку-переноску. А опасный колодец, к слову, спасатели надежно закрыли досками и деревянными щитами, чтобы туда больше никто не угодил.

ИСТОЧНИК KP.RU