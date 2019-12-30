2019-12-30T23:01:06+03:00
Происшествия

Горе-отец на «Митсубиси» отправил 7-летнего сына в больницу, столкнувшись с трамваем на проспекте Культуры

Водитель иномарки даже не пристегнул мальчика ремнем безопасности [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Инспекторы ГИБДД считают, что водитель "Митсубиси" не успел проскочить перед трамваем. Фото: vk.com/dorinspbИнспекторы ГИБДД считают, что водитель "Митсубиси" не успел проскочить перед трамваем. Фото: vk.com/dorinspb
Изменить размер текста:

30 декабря около 18:10 в Петербурге трамвай жестко столкнулся с «Митсубиси». В иномарке находились отец и сын. Горе-родитель даже не пристегнул родного семилетнего ребенка.

- По предварительной информации, 39-летний водитель «Митсубиси» не предоставил трамваю преимущество в движении. Проскочить перед общественным транспортом не вышло, в итоге отец и сын получили травмы. Мальчик – в тяжелом состоянии здоровья, а его папа в среднем, - сообщает «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» во «Вконтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Выборгскому району Петербурга.

Мальчика со сломанным бедром срочно отвезли в больницу. Фото: vk.com/dorinspb

Мальчика со сломанным бедром срочно отвезли в больницу. Фото: vk.com/dorinspb

Известно, что ребенка госпитализировали с переломом бедра. Судя по фотографиям с места аварии, трамвай снес половину левой части капота. Отцу и сыну чудом удалось избежать более тяжелых травм. Сейчас инспекторы ГИБДД проводят тщательную проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Горе-отец на «Митсубиси» отправил 7-летнего сына в больницу, столкнувшись с трамваем на проспекте Культуры
В Ленобласти спасли двух котов, провалившихся в 14-метровый заброшенный колодец
Эксперты посетовали, что Кронштадтские форты нуждаются в серьезной реставрации
В Петербурге работники закрывшейся сети магазинов Spar штурмуют офис начальства, требуя зарплату
За следующие 10 лет в Петербурге отреставрируют 255 фасадов жилых домов-памятников
На пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта построят развязку за 8,2 млрд рублей
В Петербурге закрыли предприятие по изготовлению снюса
Подозреваемого в подготовке теракта в новогодние праздники в Петербурга арестовали на два месяца
Милонов раскритиковал возвращение курилок в аэропорт Петербурга
Факелы на Ростральных колоннах зажгут в честь Нового года и Рождества
В Петербурге вынесли приговор врачу, по вине которого умерла пациентка
Полигон «Красный Бор» полностью перейдет в федеральную собственность
Накануне Нового года Петербург сковали 9-балльные пробки
«Не отравитесь оливье». Игроки «Зенита» поздравили петербуржцев с Новым годом
Краснокнижного орлана спасли из ледяной воды в Ленобласти
В 2019 году в Петербурге было 94 солнечных дня
Два брата сбежали из приюта к маме перед Новым годом
Иван Краско поздравил с Новым годом заключенных женской колонии
100-летний юбилей отметила почетная жительница Ленобласти
Около 230 километров дорог Петербурга и Ленобласти привели в порядок в 2019 году
В Петербургском ЗакСе назвали основные законы, принятые в 2019 году
В лобовом ДТП в Ленобласти погиб мужчина
25-летняя девушка погибла в ДТП в Шлиссельбурге
«Телебонить» стало словом года в политическом языке Петербурга
В реконструкцию Кронштадтских фортов вложат 4,5 миллиарда рублей
Четыре комнаты для курения появятся в Пулково
Под новый год прекратила работу тур компания «Северная Венеция»
Новорожденного котенка спасли из узкой вентшахты жилого дома в Петербурге
В Ленобласти задержали подозреваемого в жестоком изнасиловании заведующей Бокситогорской больницы