Горе-отец на «Митсубиси» отправил 7-летнего сына в больницу, столкнувшись с трамваем на проспекте Культуры

СЕГОДНЯ 23:01 2019-12-30T23:01:06+03:00

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30 декабря около 18:10 в Петербурге трамвай жестко столкнулся с «Митсубиси». В иномарке находились отец и сын. Горе-родитель даже не пристегнул родного семилетнего ребенка.

- По предварительной информации, 39-летний водитель «Митсубиси» не предоставил трамваю преимущество в движении. Проскочить перед общественным транспортом не вышло, в итоге отец и сын получили травмы. Мальчик – в тяжелом состоянии здоровья, а его папа в среднем, - сообщает «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» во «Вконтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Выборгскому району Петербурга.

Мальчика со сломанным бедром срочно отвезли в больницу. Фото: vk.com/dorinspb

Известно, что ребенка госпитализировали с переломом бедра. Судя по фотографиям с места аварии, трамвай снес половину левой части капота. Отцу и сыну чудом удалось избежать более тяжелых травм. Сейчас инспекторы ГИБДД проводят тщательную проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU