«Горэлектротранс» просит помочь найти бесследно исчезнувшую машинистку трамвая

30 Дек. 23:25 2019-12-30T23:25:37+03:00

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«Горэлектротранс» разыскивает свою сотрудницу, которая уже неделю не выходит на связь. 34-летняя Эльвира Дергачева работает водителем трамвая и приставлена к парку №1. Последний раз ее видели вечером 22 декабря в ее квартире на Дунайском проспекте. Однако с 23 числа от нее не было ни одной весточки – женщина бесследно пропала.

- 24 декабря у Эльвиры отключился телефон. И до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Предположительно, она была одета в короткий черно-малиновый пуховик, синие джинсы и черные кроссовки, - сообщают в пресс-службе «Горэлектротранса».

Пропавшую машинистку ищут коллеги с работы, друзья и поисковики. Фото: СОЦСЕТИ

Известно, что у женщины нет никаких документов при себе, поскольку они остались в квартире, где она проживала. Родственников в Петербурге, к которым пропавшая могла бы податься, у нее тоже нет.

Водителя трамвая сейчас вовсю ищут знакомые, коллеги по работе и поисковый отряд «Лиза Алерт». Ценной информацией о местонахождении Эльвиры Дергачевой можно поделиться с полицией по номеру 112 или волонтерами «Лиза Алерт» по номеру 8 (800) 700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU