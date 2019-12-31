2019-12-31T00:00:50+03:00
Туризм

Петербург посетили больше 60 тысяч туристов с помощью электронных виз

Нововведение хорошо себя зарекомендовало за первые три месяца работы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Особо активно пользуются электронными визами туристы из Эстонии, Латвии и Франции.Особо активно пользуются электронными визами туристы из Эстонии, Латвии и Франции.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Прошло три месяца с момента появления электронных виз, которые можно оформить любому иностранному туристу для поездки в Петербург. Стало известно, что этой возможностью уже воспользовались граждане 52 стран мира. Это более 60 тысяч гостей Северной столицы.

- Среди лидеров по количеству заявок на получение визы – граждане Эстонии, Латвии, Франции, Германии и Финляндии. Это больше половины от общего количества заявок. Активность проявили жители Филиппин – более двух тысяч человек, Мексики – около 300, Японии – порядка 250, Индонезии – около 200, - передает пресс-служба правительства Петербурга.

В приоритете у туристов путешествовать через аэропорт Пулково и автомобильный пропускной пункт «Ивангород». Именно на этих местах зафиксировали наибольшее число пересечений границы. Через каждый из объектов прошло более 27 тысяч заграничных гостей Петербурга, оформивших визу по интернету.

ИСТОЧНИК KP.RU

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