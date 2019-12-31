Испугавшись собаку, петербуржец напал с ножом на ее хозяйку

СЕГОДНЯ 10:18 2019-12-31T10:18:15+03:00

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Порой собачники сталкиваются с агрессией людей, которые боятся животных. Однако 54-летняя жительница Невского района Петербурга стала жертвой крайне неадекватного поведения прохожего. Во время утренней прогулки с четвероногим питомцем на нее напал человек с ножом, который заявил, что просто боится собаку.

- Около 8:30 утра 24 декабря на Запорожской улице женщина гуляла с собакой. В ней подошел неизвестный мужчина. Вел он себя неадекватно, стал говорить, что боится пса и просит его убрать. Во время непонятного конфликта мужчина порезал ножом куртку женщине, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Женщина сразу же позвонила в полицию, но незнакомец поспешил скрыться. Пострадавшая написала заявление в полицию и обратилась в медучреждение с ушибом голени.

Спустя два дня, также ранним утром, она снова встретила своего обидчика и сразу позвонила в полицию. Мужчину задержали. Им оказался 37-летний петербуржец, проживающий на Шлиссельбургском проспекте. С правоохранителями он вел себя агрессивно, ругался матом. Оказалось, что с 2000 года он находится на диспансерном наблюдении.

В отношении ненавистника собак был составлен протокол о хулиганстве, а после его отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU