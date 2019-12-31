2019-12-31T13:43:52+03:00
Общество

Перед Новым годом открылось движение по набережной Карповки в Петербурге

В реку прекращен сброс неочищенных сточных вод
Лилия КОЗЛОВА
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С 31 декабря возобновлено движение транспорта по набережной реки Карповка в Петроградском районеС 31 декабря возобновлено движение транспорта по набережной реки Карповка в Петроградском районеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Новый год 2020 с чистыми реками и улучшенной экологией. Во вторник, 31 декабря, возобновилось движение транспорта по набережной Карповки в Петербурге. Накануне завершились работы по строительству перехватывающих коллекторов для ликвидации прямых выпусков в реку.

- В результате прекращен сброс неочищенных сточных вод общим расходом около 533 тысяч кубометров в год, что позволит улучшить качество воды в реке, а также экологическую ситуацию в Петроградском районе, - сообщили в «Водоканале».

Движение по набережной от Чкаловского проспекта до улице Всеволода Вишневского было закрыто с 11 по 30 декабря. Также был ограничен проезд по набережной Карповки от Каменноостровского проспекта до Ординарной улицы. Трамвайное движение останавливалось на участке набережной реки Карповка от улицы Всеволода Вишневского до Каменноостровского проспекта.

Во время работ была проведена прокладка канализационных сетей общей протяженностью 2,1 тысяч метров. Также были обнаружены целый ряд выпусков, которые ранее не были известны. Это дождевые выпуски и дождеприемники. В рамках производства работ они также были ликвидированы. Сточные воды направлены на очистку на Северную станцию аэрации.

В 2021 году планируется закончить весь объем работ по переключению прямых выпусков в реку Карповка, находящихся в эксплуатации Водоканала, включая выполнение благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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