Два Деда Мороза похитили человека в районе Парнас в Петербурге

СЕГОДНЯ 15:50 2019-12-31T15:50:49+03:00

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В Петербурге два Деда Мороза превратились в настоящих Гринчей, которые похищают не только праздничное настроение, но и людей. Около 10 часов вечера в понедельник, 30 декабря, мужчины в костюмах новогоднего кудесника схватили на улице Федора Абрамова мужчину и силком посадили его в машину. После этого скрылись в неизвестном направлении.

- Все произошло около дома 16 по улице Федора Абрамова. Двое мужчин заклеили рот скотчем своей жертве, посадили его в каршеринговый автомобиль и уехали в сторону улицы Николая Рубцова, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Прохожие заметили это странное похищение и позвонили в полицию. Выяснилось, что жертвой Дедов Морозов оказался 22-летний уроженец Узбекистана. Похитили его прямо от дома, где он проживает на данный момент. Вместе с другом они возвращались домой с работы, когда к ним подъехал автомобиль.

В итоге 22-летнего парня привезли на улицу Домостроительную, где отняли у него 30 тысяч рублей и выгнали из машины. Возвращался молодой человек домой уже без денег и новогоднего настроения.

ИСТОЧНИК KP.RU