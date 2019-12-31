Умер руководитель музея-усадьбы «Приютино» в Ленобласти

СЕГОДНЯ 18:38 2019-12-31T18:38:53+03:00

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Накануне Нового года 2020 культурное сообщество ошарашила печальная весть. Буквально на пороге праздника, 31 декабря, в Ленинградской области умер заведующий музея-усадьбы «Приютино» Леонид Викторович Мазур. Он руководил работой музея более 25 лет.

- Трудно поверить, что с нами нет Леонида Викторовича Мазура. Больше четверти века, с 1992 года Леонид Викторович возглавлял один из самых известных музеев Ленинградской области — усадьбу «Приютино». Его усилиями «Приютино» стало местом притяжения для многих ленинградцев и гостей области, центром, где не только шла музейная, научная работа, но и кипела культурная жизнь. Выставки, концерты, кинопоказы исторических лент, занимательные экскурсии для школьников — всем этим было наполнено «Приютино» — во многом — благодаря его руководителю — Леониду Викторовичу Мазуру, - выразил огромное соболезнование губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Глава региона отметил, что его безвременный уход из жизни — огромная потеря для культуры Ленинградской области, ее музейного сообщества, для всех нас. А также добавил, что Мазур всегда останется в памяти как человек, столь много сделавший для сохранения культурного и исторического наследия ленинградской земли.

ИСТОЧНИК KP.RU