2019-12-31T18:38:53+03:00
Общество

Умер руководитель музея-усадьбы «Приютино» в Ленобласти

Леонида Мазура не стало накануне Нового года
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Умер руководитель музея-усадьбы «Приютино» в Ленобласти Леонид Мазур / Фото: Музей-усадьба «Приютино»Умер руководитель музея-усадьбы «Приютино» в Ленобласти Леонид Мазур / Фото: Музей-усадьба «Приютино»
Изменить размер текста:

Накануне Нового года 2020 культурное сообщество ошарашила печальная весть. Буквально на пороге праздника, 31 декабря, в Ленинградской области умер заведующий музея-усадьбы «Приютино» Леонид Викторович Мазур. Он руководил работой музея более 25 лет.

- Трудно поверить, что с нами нет Леонида Викторовича Мазура. Больше четверти века, с 1992 года Леонид Викторович возглавлял один из самых известных музеев Ленинградской области — усадьбу «Приютино». Его усилиями «Приютино» стало местом притяжения для многих ленинградцев и гостей области, центром, где не только шла музейная, научная работа, но и кипела культурная жизнь. Выставки, концерты, кинопоказы исторических лент, занимательные экскурсии для школьников — всем этим было наполнено «Приютино» — во многом — благодаря его руководителю — Леониду Викторовичу Мазуру, - выразил огромное соболезнование губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Глава региона отметил, что его безвременный уход из жизни — огромная потеря для культуры Ленинградской области, ее музейного сообщества, для всех нас. А также добавил, что Мазур всегда останется в памяти как человек, столь много сделавший для сохранения культурного и исторического наследия ленинградской земли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржец извинился за брошенную «гранату» на оживленной дороге
В Петербурге появились фальшивые купюры, которые не выявляет детектор
После новогодней ночи 2020 Петербург будет убран к 7 утра
Умер руководитель музея-усадьбы «Приютино» в Ленобласти
МЧС назвали безопасные площадки для запуска фейерверков и салютов в Петербурге
Сильный ветер поднимется в новогоднюю ночь 2020 в Ленобласти
Центр Петербурга накануне Нового года помыли грязью
В Петербурге избили и ограбили артиста балета
Два Деда Мороза похитили человека в районе Парнас в Петербурге
Rolls Royce влетел в столб у Васильевского острова в Петербурге
Перед Новым годом 2020 Петербург сковали пробки
Перед Новым годом открылось движение по набережной Карповки в Петербурге
Нерпенок Крошик поздравил петербуржцев с Новым годом 2020