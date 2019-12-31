После новогодней ночи 2020 Петербург будет убран к 7 утра
Огромное количество жителей и гостей Петербурга собираются встретить Новый год 2020 в центре города, либо после застолий продолжить гуляния на улице. Разумеется, без мусора тут не обойдется. Однако городские и районные службы будут работать круглосуточно, чтобы поддерживать чистоту и порядок в Северной столице.
- Город должен быть полностью убран к 7 утра как 1 января, так и в любой другой день, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.
На протяжении всех новогодних каникул чистотой города будут заниматься до 600 единиц техники и до тысячи ста специалистов ручной уборки.
Также особое внимание уделяется безопасности жителей и гостей города на Неве. В первую очередь – на детских утренниках.
Безопасность будут обеспечивать порядка 4 тысяч полицейских и сотрудников Росгвардии. С 21 часа 31 декабря пройти на Дворцовую можно будет только через рамки.
ИСТОЧНИК KP.RU