После новогодней ночи 2020 Петербург будет убран к 7 утра

СЕГОДНЯ 18:49 2019-12-31T18:49:09+03:00

После новогодней ночи Петербург будет убран к 7 часам утра Фото: Олег ЗОЛОТО

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Огромное количество жителей и гостей Петербурга собираются встретить Новый год 2020 в центре города, либо после застолий продолжить гуляния на улице. Разумеется, без мусора тут не обойдется. Однако городские и районные службы будут работать круглосуточно, чтобы поддерживать чистоту и порядок в Северной столице.

- Город должен быть полностью убран к 7 утра как 1 января, так и в любой другой день, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

На протяжении всех новогодних каникул чистотой города будут заниматься до 600 единиц техники и до тысячи ста специалистов ручной уборки.

Также особое внимание уделяется безопасности жителей и гостей города на Неве. В первую очередь – на детских утренниках.

Безопасность будут обеспечивать порядка 4 тысяч полицейских и сотрудников Росгвардии. С 21 часа 31 декабря пройти на Дворцовую можно будет только через рамки.

ИСТОЧНИК KP.RU