Погода на 1 января в Санкт-Петербурге: +2 и мокрый снег

1 Янв. 2020 2020-01-01T10:02:17+03:00

Пока что на дорогах держится намерзшая за ночь ледяная корка. Ближе к вечеру она превратится в слякотно месиво. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Что ж, новый год официально наступил, однако настоящая, правильная зима в Санкт-Петербург по-прежнему не торопится. Предыдущие несколько недель прошли на фоне аномальной оттепели – и 1 января 2020-го, похоже, не станет исключением.

- Днем температура воздуха в Санкт-Петербурге поднимется до 0 - + 2 градусов, - рассказали «Комсомолке» в Северо-западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – В первой половине дня преимущественно без осадков. Во второй местами ожидается мокрый снег и дождь.

Впрочем, кое-какие сюрпризы первый день нового года все же принести способен. Из-за того, что ночью ударил легкий морозец, на дорогах образовалась ледяная корка. В ближайшие несколько часов она точно не растает – так что если вам срочно нужно куда-то поехать будьте осторожнее за рулем.

Не изменится ситуация с погодой и в ближайшие дни. Даже наоборот – из-за очередного циклона нас ждет неуклонное потепление. Температура будет расти, и уже в пятницу составит + 5 градусов днем.

ИСТОЧНИК KP.RU