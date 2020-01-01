15 лет мучений: старейший долгострой ввели в эксплуатацию в Санкт-Петербурге

1 Янв. 2020 2020-01-01T10:20:32+03:00

ЖК на Большеохтинском проспекте строили 15 лет. За это время на площадке сменилось три подрядчика. Фото: СОЦСЕТИ

Дети дольщиков, которые купили квартиры на этапе котлована, уже пошли в девятый класс

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Тот случай, когда можно с радостью процитировать Чебурашку: «Мы строили, строили и наконец достроили!». Вчера, 31 декабря, служба государственного строительного надзора и экспертизы официально разрешила ввести в эксплуатацию жилой комплекс «Охта Модерн». Дом строили 15 лет – дети, родившиеся в тот год у дольщиков, уже пошли в девятый-десятый классы.

- Разрешение получено на два многоквартирных дома по адресу Большеохтинский проспект, 15, - рассказали «Комсомолке» в городском комитете по строительству. – В двух корпусах располагаются 482 квартиры общей площадью 28 407 квадратных метров.

Строить ЖК «Охта Модерн» начали еще в 2004-м году. Работы планировали завершить в 2007-м, но не срослось. Объект признали проблемным. За 15 лет на площадке сменилось три подрядчика, а в 2016-м из-за проблем с финансами все работы даже пришлось полностью остановить.

ИСТОЧНИК KP.RU