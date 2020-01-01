Вора, укравшего у 42-летнего дизайнера 2 миллиона рублей, ищут в Ленобласти

1 Янв. 2020 2020-01-01T10:47:19+03:00

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Хранить два миллиона рублей наличными в столе в коттеджном домике за хлипкой пластиковой дверью – плохая идея. В минувший понедельник, 30 декабря, в этом на собственном печальном опыте убедилась 42-летняя женщина-дизайнер из поселка Вартемяги в Ленинградской области.

- Около 21:40 потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о том, что на ее участок проник неизвестный гражданин, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе местного управления МВД. – Он перелез через забор, отжал входную пластиковую дверь, забрал из стола два миллиона рублей и скрылся в неизвестном направлении.

В данным момент, уточнили в ведомстве, злоумышленника разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Скорее всего ему светит ответственность по статье 158 УК РФ «Кража», отягощенной размерами похищенного и незаконным проникновением в чужое жилище - до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU