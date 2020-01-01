«Железное месиво»: легковушка на полной скорости влетела в автобус в Невском районе Санкт-Петербурга
Зима в этом году выдалась неказистая, но кое-какие сюрпризы преподнести она все же способна. Так, в ночь с 31 на 1 декабря из-за гладкой ледяной корки, сковавшей дороги, в Невском районе Санкт-Петербурга случилось тяжелое ДТП: легковой автомобиль на полной скорости столкнулся с автобусом.
- Машина влетела в автобус, когда он поворачивал, - сообщили очевидцы происшествия в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб. – Из-за этого его занесло и бросило в ограждение на тротуаре. Ограждение смялось, как гармошка.
Водитель легковушки, отмечают участники обсуждения, остался жив – ему несказанно повезло, потому что от удара вся передняя часть авто превратилась в сплошное железное месиво. С тяжелыми травмами пострадавшего доставили в больницу.
Детали случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU