2020-01-01T11:53:18+03:00
Общество

Путин присвоил звание генерал-майора замначальнику полицейского главка в Санкт-Петербурге

Соответствующий указ президент подписал еще в минувший понедельник, 30 декабря
Сергей ВОЛЧКОВ
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Указом Владимира Путина Михаилу Ильину было присвоено звание генерал-майора. Фото: ГУ МВД РФУказом Владимира Путина Михаилу Ильину было присвоено звание генерал-майора. Фото: ГУ МВД РФ
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Роскошный подарок от президента России получил накануне Нового года заместитель начальника главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Михаил Ильин. Личным указом Владимир Путин произвел его в генерал-майоры. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации - причем подписал его президент, как выяснилось, еще в минувший понедельник, 30 числа.

«Присвоить специальное звание генерал-майор полиции Ильину Михаилу Викторовичу», - говорится в распоряжении.

Отметим, что у Михаила Ильина весьма насыщенная рабочая биография. Ранее он работал в подразделении по борьбе с организованной преступностью, а также возглавлял центр по противодействию экстремизму. А с 2012-го по 2014-й руководил управлением экономической безопасности и противодействию коррупции главка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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