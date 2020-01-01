Путин присвоил звание генерал-майора замначальнику полицейского главка в Санкт-Петербурге

1 Янв. 2020 2020-01-01T11:53:18+03:00

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Роскошный подарок от президента России получил накануне Нового года заместитель начальника главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Михаил Ильин. Личным указом Владимир Путин произвел его в генерал-майоры. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации - причем подписал его президент, как выяснилось, еще в минувший понедельник, 30 числа.

«Присвоить специальное звание генерал-майор полиции Ильину Михаилу Викторовичу», - говорится в распоряжении.

Отметим, что у Михаила Ильина весьма насыщенная рабочая биография. Ранее он работал в подразделении по борьбе с организованной преступностью, а также возглавлял центр по противодействию экстремизму. А с 2012-го по 2014-й руководил управлением экономической безопасности и противодействию коррупции главка.

ИСТОЧНИК KP.RU