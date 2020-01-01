Опасное восхождение: петербургский «человек-паук» в компании двух девушек забрался на елку на Дворцовой площади

1 Янв. 2020 2020-01-01T13:11:25+03:00

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Если в городе появляется что-то больше двух метров высотой – это «что-то» должно быть покорено. Видимо, именно так рассуждает петербургский экстремал под ником spb_hardcore. Накануне 31 декабря он поставил новый рекорд – в компании двух девушек без страховки и каких-либо иных приспособлений забрался на главную городскую елку на Дворцовой площади. Оттуда верхолазы записали для гостей и жителей Северной столицы новогоднее поздравление.

- Ведите себя хорошо, будьте хорошими мальчиками и девочками – напутствовал горожан парень.

Любопытно, что видео было снято еще накануне Нового года – на нем троица лезет по елка посреди бела дня. Их никто не пытается остановить, хотя на «старте» верхолазов замечает женщина в костюме императрицы Екатерины. Кроме того, как мы уже отмечали ранее, экстремалы не применяли страховку или какое-то специальное оборудование - на высоту в 25 метров они залезли, используя элементы внутреннего каркаса елка как лестницу.

Интересно, будут ли они повторять свой трюк в следующем году, если на Дворцовую площадь вернется живая ель?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="476" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/752864" frameborder="0"></iframe> Петербургские руферы забрались на главную городскую елку на Дворцовой площади.Видео: instagram.com/spb_hardcore/! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU