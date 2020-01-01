Женщина погибла и ребенок пострадал в большом пожаре в Петроградском районе Санкт-Петербурга
Для жителей одного из домов на Большом проспекте Петроградской стороны в Санкт-Петербурге новогодняя ночь обернулась трагедией. В 6:49 минут на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в шестикомнатной квартире. На место происшествия тут же выехали сотрудники МЧС.
- Огонь охватил одну из комнат и коридор, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ведомства. – В общей сложности пожар распространился на 15 квадратных метров площади.
В 8:47 пожар удалось локализовать. К тушению привлекались 17 человек личного состава и четыре спецмашины. Вскоре пламя было благополучно ликвидировано.
Как стало известно позже, в огне погибла женщина. Кроме нее, пострадал ребенок – в тяжелом состоянии его отправили в одну из петербургских больниц. На месте трагедии в данный момент работают сотрудники правоохранительных органов.
ИСТОЧНИК KP.RU