Полицейские арестовали одинокую лошадь в Калининском районе Санкт-Петербурга

1 Янв. 2020 2020-01-01T14:35:34+03:00

Выяснилось, что лошадь украл с одной из конющен бывший работник. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

По словам очевидцев, до этого животное долго бегало там под седлом, но без хозяина [видео]

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Автомобилисты, оказавшиеся ранним утром 1 января в районе Муринского парка, могли наблюдать весьма необычное зрелище – сотрудник правоохранительных органов тащил куда-то под уздцы пегую лошадь. О комичном инциденте рассказали ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

- До этого лошадь бегала там какое-то время одна, - уточнили очевидцы. – Поседланная. Хозяев рядом не было. Потом появилась полиция и увела ее в неизвестном направлении.

Комментаторы предположили, что животное переходило дорогу в неположенном месте, или владельцы неправильно ее припарковали. Реальность, впрочем, оказалась куда остросюжетнее: выяснилось, что лошадь украл с одной из городских конюшен бывший работник. Но то ли не уследил, то ли не «справился с управлением». Хозяйка о пропаже узнала только утром. В итоге беглянку благополучно вернули на место «прописки».

Полицейские задержали лошадь в Калининском районе Санкт-Петербурга.Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург Питер Онлайн СПб.

ИСТОЧНИК KP.RU