52 спасателя тушили полыхающий исторической особняк в Петроградском районе Санкт-Петербурга

1 Янв. 2020 2020-01-01T15:23:45+03:00

Как выяснилось, огонь охватил крышу особняка. К тушению пожара привлекались 52 человека и 17 единиц спецтехники. Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу

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Немного отнюдь не праздничных красок добавило утро 1 января в жизнь петербургских спасателей. Не успело толком взойти солнце, как на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в здании 1901 года постройки на Зверинской улице в Петроградском районе.

- В здании горела кровля на площади порядка 200 квадратных метров, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. – Около 9:00 утра пожар был успешно ликвидирован.

К тушению огня, уточнили в ведомстве, привлекалось 52 человека личного состава и 14 единиц спецтехники. Сведения о пострадавших к спасателям не поступали. Причиных возгорания устанавливаются.

Особняк на улице Зверинской, 7-9, известен как доходный дом А. И. Шульгина. Помимо сложной внешней отделки он знаменит прекрасно сохранившимися изразцовыми печами и цветными витражами в окнах.

ИСТОЧНИК KP.RU