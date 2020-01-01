2020-01-01T15:23:45+03:00
Происшествия

52 спасателя тушили полыхающий исторической особняк в Петроградском районе Санкт-Петербурга

Пламя охватило около 200 квадратных метров площади
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Как выяснилось, огонь охватил крышу особняка. К тушению пожара привлекались 52 человека и 17 единиц спецтехники. Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Санкт-ПетербургуКак выяснилось, огонь охватил крышу особняка. К тушению пожара привлекались 52 человека и 17 единиц спецтехники. Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу
Изменить размер текста:

Немного отнюдь не праздничных красок добавило утро 1 января в жизнь петербургских спасателей. Не успело толком взойти солнце, как на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в здании 1901 года постройки на Зверинской улице в Петроградском районе.

- В здании горела кровля на площади порядка 200 квадратных метров, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. – Около 9:00 утра пожар был успешно ликвидирован.

К тушению огня, уточнили в ведомстве, привлекалось 52 человека личного состава и 14 единиц спецтехники. Сведения о пострадавших к спасателям не поступали. Причиных возгорания устанавливаются.

Особняк на улице Зверинской, 7-9, известен как доходный дом А. И. Шульгина. Помимо сложной внешней отделки он знаменит прекрасно сохранившимися изразцовыми печами и цветными витражами в окнах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Американцы признали Санкт-Петербург одним из лучших мест для туристических поездок в 2020-м году
Четыре легковушки собрали новогодний «паровозик» в Выборгском районе Санкт-Петербурга
Пьяная пенсионерка в новогоднюю ночь «заминировала» отель и ресторан в Петергофе
28-летний парень погиб от выстрела в голову за 20 минут до Нового года в Центральном районе Санкт-Петербурга
В соцсетях пожаловались на поломку уникальной «всепогодной» горки в Кронштадте
Почти три миллиона рублей за метр: стало известно, во сколько обойдутся городу два съезда с КАД к «Лахта-центру»
Взрыв петарды оставил петербуржца без двух пальцев на правой руке
Шквальный ветер и мокрый снег надвигаются на Санкт-Петербург
1 400 полицейских охраняли покой жителей и гостей Санкт-Петербурга в новогоднюю ночь
52 спасателя тушили полыхающий исторической особняк в Петроградском районе Санкт-Петербурга
Полицейские арестовали одинокую лошадь в Калининском районе Санкт-Петербурга
Женщина погибла и ребенок пострадал в большом пожаре в Петроградском районе Санкт-Петербурга
Опасное восхождение: петербургский «человек-паук» в компании двух девушек забрался на елку на Дворцовой площади
Путин присвоил звание генерал-майора замначальнику полицейского главка в Санкт-Петербурге
«Железное месиво»: легковушка на полной скорости влетела в автобус в Невском районе Санкт-Петербурга
Вора, укравшего у 42-летнего дизайнера 2 миллиона рублей, ищут в Ленобласти
15 лет мучений: старейший долгострой ввели в эксплуатацию в Санкт-Петербурге
Погода на 1 января в Санкт-Петербурге: +2 и мокрый снег