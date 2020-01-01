52 спасателя тушили полыхающий исторической особняк в Петроградском районе Санкт-Петербурга
Немного отнюдь не праздничных красок добавило утро 1 января в жизнь петербургских спасателей. Не успело толком взойти солнце, как на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в здании 1901 года постройки на Зверинской улице в Петроградском районе.
- В здании горела кровля на площади порядка 200 квадратных метров, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. – Около 9:00 утра пожар был успешно ликвидирован.
К тушению огня, уточнили в ведомстве, привлекалось 52 человека личного состава и 14 единиц спецтехники. Сведения о пострадавших к спасателям не поступали. Причиных возгорания устанавливаются.
Особняк на улице Зверинской, 7-9, известен как доходный дом А. И. Шульгина. Помимо сложной внешней отделки он знаменит прекрасно сохранившимися изразцовыми печами и цветными витражами в окнах.
ИСТОЧНИК KP.RU