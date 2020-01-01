1 400 полицейских охраняли покой жителей и гостей Санкт-Петербурга в новогоднюю ночь

1 Янв. 2020 2020-01-01T15:54:05+03:00

Серьезных правонарушений в новогоднюю ночь зафиксировано не было - народные гулянья Санкт-Петербург пережил спокойно. Фото: пресс-служба МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Серьезных правонарушений, несмотря на огромные масштабы гуляний, зафиксировано не было

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Новогодняя ночь в Санкт-Петербурге обошлась без серьезных происшествий. Не в последнюю очередь за это стоит поблагодарить сотрудников правоохранительных органов, которые следили за порядком на массовых гуляниях. Чтобы иметь возможность держать все под контролем, местному управлению МВД пришлось задействовать огромные ресурсы.

- В одном только Центральном районе Северной столицы спокойствие граждан оберегали порядка 1 400 сотрудников органов внутренних дел, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе главного управления МВД России по Санкт-Петербургу.

Также в ведомстве отметили, что помимо полицейских к охране порядка привлекались сотрудники Росгвардии, частных военных организаций и народных дружин. Серьезных правонарушений, несмотря на огромные масштабы праздника, ни в одном районе зафиксировано не было.

ИСТОЧНИК KP.RU