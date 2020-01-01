1 400 полицейских охраняли покой жителей и гостей Санкт-Петербурга в новогоднюю ночь
Новогодняя ночь в Санкт-Петербурге обошлась без серьезных происшествий. Не в последнюю очередь за это стоит поблагодарить сотрудников правоохранительных органов, которые следили за порядком на массовых гуляниях. Чтобы иметь возможность держать все под контролем, местному управлению МВД пришлось задействовать огромные ресурсы.
- В одном только Центральном районе Северной столицы спокойствие граждан оберегали порядка 1 400 сотрудников органов внутренних дел, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе главного управления МВД России по Санкт-Петербургу.
Также в ведомстве отметили, что помимо полицейских к охране порядка привлекались сотрудники Росгвардии, частных военных организаций и народных дружин. Серьезных правонарушений, несмотря на огромные масштабы праздника, ни в одном районе зафиксировано не было.
ИСТОЧНИК KP.RU