2020-01-01T16:18:22+03:00
Происшествия

Шквальный ветер и мокрый снег надвигаются на Санкт-Петербург

Сергей ВОЛЧКОВ
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Мокрый снег и шквальный ветер задержатся в Санкт-Петербурге ненадолго - уже днем осадки должны сойти на нет.Мокрый снег и шквальный ветер задержатся в Санкт-Петербурге ненадолго - уже днем осадки должны сойти на нет.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Если на 2 января у вас намечена обширная культурно-развлекательная программа, возможно, ее стоит перенести на другой день. Как сообщает главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу, завтра в Северной столице резко ухудшится погода.

- По информации Северо-западном управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг, 2 января, в городе ожидается усиление ветра, - рассказали «Комсомолке» в ведомстве. – Местами его порывы будут достигать 18 метров в секунду.

Чтобы не пострадать от стихии, спасатели советуют заранее убрать автомобиль в гараж или по крайней мере переставить его подальше от деревьев, а находясь на улице, обходить по широкой дуге рекламные щиты, линии электропередач и дома с шаткой кровлей.

Кроме того, по информации управления, утром вместе с ветром в Северную столицу придут дождь и мокрый снег. Правда, продлится это недолго – уже днем осадки сойдут на нет, а воздух прогреется до + 4 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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