Взрыв петарды оставил петербуржца без двух пальцев на правой руке
С пиротехникой шутки плохи. Эту простую, но важную истину на собственном опыте пришлось подтвердить 25-летнему жителю одного из домов в Рабфаковском переулке в Невском районе Северной столицы. Как сам парень рассказал медикам, но попытался взорвать петарду. Неудачно.
- в 01:30 молодого человека госпитализировала бригада «Скорой помощи», - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Медики диагностировали у него частичную трамватическую ампутацию двух пальцев на правой руке.
Говоря простыми словами, пальцы – указательный и мизинец – оторвало взрывом петарды, которую парень то ли не успел выбросить, то ли неудачно зажал в руке. В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в одну из городских больниц.
- По данному факту проводится проверка, - уточнили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU