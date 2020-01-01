2020-01-01T16:53:57+03:00
Происшествия

Взрыв петарды оставил петербуржца без двух пальцев на правой руке

В ночь с 31 декабря на 1 января 25-летнего парня доставили в одну из городских больниц в тяжелом состоянии
Сергей ВОЛЧКОВ
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Взрывом петарды молодому человеку практически оторвало два пальца на правой руке.Взрывом петарды молодому человеку практически оторвало два пальца на правой руке.Фото: Олег ЗОЛОТО
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С пиротехникой шутки плохи. Эту простую, но важную истину на собственном опыте пришлось подтвердить 25-летнему жителю одного из домов в Рабфаковском переулке в Невском районе Северной столицы. Как сам парень рассказал медикам, но попытался взорвать петарду. Неудачно.

- в 01:30 молодого человека госпитализировала бригада «Скорой помощи», - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Медики диагностировали у него частичную трамватическую ампутацию двух пальцев на правой руке.

Говоря простыми словами, пальцы – указательный и мизинец – оторвало взрывом петарды, которую парень то ли не успел выбросить, то ли неудачно зажал в руке. В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в одну из городских больниц.

- По данному факту проводится проверка, - уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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