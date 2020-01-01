Почти три миллиона рублей за метр: стало известно, во сколько обойдутся городу два съезда с КАД к «Лахта-центру»

1 Янв. 2020 2020-01-01T18:03:13+03:00

Две развязки с КАД в районе «Лахта-центра» обойдутся городу почти в четыре миллиарда рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

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В скором времени в Санкт-Петербурге начнется работа над крупным «дорожным» проектом: строительством двух эстакадных съездов, ведущих от Приморского шоссе к «Лахта-центру». В минувший понедельник, 30 декабря, на портале госзакупок появился тендер, из которого, помимо прочего, можно узнать стоимость грядущих работа.

«Начальная цена проекта составляет 3 миллиарда 800 миллионов рублей, - указано в документе. – Срок окончания работ – ноябрь 2023-го года».

За эти деньги и в указанные сроки исполнитель (который, напомним, пока не найдет), должен будет построить два двухполосных съезда – длиной 440 и 970 метров соответственно. Нетрудно подсчитать, что стоимость работ, таким образом, составит порядка двух миллионов 700 тысяч рублей за один метр дорожного полотна. Кроме того, из документов на портале следует, что одна из развязок частично расположится на территории парка 300-летия.

ИСТОЧНИК KP.RU