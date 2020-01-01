2020-01-01T19:13:45+03:00
Происшествия

28-летний парень погиб от выстрела в голову за 20 минут до Нового года в Центральном районе Санкт-Петербурга

О случившемся в полицию сообщила бабушка его жены
Сергей ВОЛЧКОВ
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В причинах случившегося сейчас разбираются правоохранительные органы.В причинах случившегося сейчас разбираются правоохранительные органы.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Отнюдь не новогодняя драма разыгралась в минувший вторник, 31 декабря на 9-й Советской улице в Центральном районе Санкт-Петербурга. В одной из квартир прибывший по оперативному вызову наряд полиции обнаружил тело 28-летнего парня с огромным огнестрельным ранением головы. Рядом лежало охотничье ружье.

- В полицию обратилась бабушка жены погибшего, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.- Помимо ружья из квартиры был изъят травматический пистолет.

Отмечается, что инцидент произошел ориентировочно в 23:40 – за 20 минут до наступления нового года. Тело, как мы уже отмечали ранее, обнаружил прибывший на место наряд патрульно-постовой службы - через две минуты после того, как кремлевские куранты пробили полночь.

Что именно случилось в квартире в те роковые часы, теперь предстоит выяснить следователям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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