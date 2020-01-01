2020-01-01T19:46:31+03:00
Происшествия

Пьяная пенсионерка в новогоднюю ночь «заминировала» отель и ресторан в Петергофе

31 декабря она позвонила в полицию и сообщила, что в них заложена взрывчатка
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
В полицию пенсионерка звонила дважды. Найти ее сотрудникам правоохранительных органов не составило никакого труда.В полицию пенсионерка звонила дважды. Найти ее сотрудникам правоохранительных органов не составило никакого труда.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Каждый развлекается в новогоднюю ночь как может. Кто-то ест, кто-то пьет, а кто-то играет в телефонных террористов. Именно последним неожиданно (возможно, что и для себя самой) решила заняться 31 декабря 63-летняя жительница Санкт-Петербурга.

- Около 20:00 она дважды позвонила в полицию и заявила, что в Петергофе заминированы ресторан и отель, находящиеся в одном здании, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – На место оперативно выехали сотрудники, проверка показала, что никакой взрывчатки на объекте нет.

Закончив с отелем и ресторанам, люди в погонах занялись самой звонившей. Ее без труда вычислили и задержали. Оказалось, что причиной странных звонков, скорее всего, стал алкоголь – на момент приезда опергруппы бабушка была нетрезва. На «террористку» на пенсии составили административный протокол. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Американцы признали Санкт-Петербург одним из лучших мест для туристических поездок в 2020-м году
Четыре легковушки собрали новогодний «паровозик» в Выборгском районе Санкт-Петербурга
Пьяная пенсионерка в новогоднюю ночь «заминировала» отель и ресторан в Петергофе
28-летний парень погиб от выстрела в голову за 20 минут до Нового года в Центральном районе Санкт-Петербурга
В соцсетях пожаловались на поломку уникальной «всепогодной» горки в Кронштадте
Почти три миллиона рублей за метр: стало известно, во сколько обойдутся городу два съезда с КАД к «Лахта-центру»
Взрыв петарды оставил петербуржца без двух пальцев на правой руке
Шквальный ветер и мокрый снег надвигаются на Санкт-Петербург
1 400 полицейских охраняли покой жителей и гостей Санкт-Петербурга в новогоднюю ночь
52 спасателя тушили полыхающий исторической особняк в Петроградском районе Санкт-Петербурга
Полицейские арестовали одинокую лошадь в Калининском районе Санкт-Петербурга
Женщина погибла и ребенок пострадал в большом пожаре в Петроградском районе Санкт-Петербурга
Опасное восхождение: петербургский «человек-паук» в компании двух девушек забрался на елку на Дворцовой площади
Путин присвоил звание генерал-майора замначальнику полицейского главка в Санкт-Петербурге
«Железное месиво»: легковушка на полной скорости влетела в автобус в Невском районе Санкт-Петербурга
Вора, укравшего у 42-летнего дизайнера 2 миллиона рублей, ищут в Ленобласти
15 лет мучений: старейший долгострой ввели в эксплуатацию в Санкт-Петербурге
Погода на 1 января в Санкт-Петербурге: +2 и мокрый снег