Пьяная пенсионерка в новогоднюю ночь «заминировала» отель и ресторан в Петергофе

1 Янв. 2020 2020-01-01T19:46:31+03:00

31 декабря она позвонила в полицию и сообщила, что в них заложена взрывчатка

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Каждый развлекается в новогоднюю ночь как может. Кто-то ест, кто-то пьет, а кто-то играет в телефонных террористов. Именно последним неожиданно (возможно, что и для себя самой) решила заняться 31 декабря 63-летняя жительница Санкт-Петербурга.

- Около 20:00 она дважды позвонила в полицию и заявила, что в Петергофе заминированы ресторан и отель, находящиеся в одном здании, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – На место оперативно выехали сотрудники, проверка показала, что никакой взрывчатки на объекте нет.

Закончив с отелем и ресторанам, люди в погонах занялись самой звонившей. Ее без труда вычислили и задержали. Оказалось, что причиной странных звонков, скорее всего, стал алкоголь – на момент приезда опергруппы бабушка была нетрезва. На «террористку» на пенсии составили административный протокол. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU